Rémy Martin : Découverte en train du site d’élaboration, Domaine Rémy Martin, Merpins

Informations pratiques

Rémy Martin : Découverte en train du site d’élaboration Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Domaine Rémy Martin Charente

Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le samedi 19 septembre, découvrez la vaste et précieuse réserve d’eaux-de-vie de la Maison Rémy Martin. À bord d’un train, laissez-vous guider à travers les chais historiques et percez les secrets de fabrication des cognacs d’exception de la Maison.

Visites gratuites d’1h30. Réservation obligatoire.

Domaine Rémy Martin Avenue de Gimeux, 16100 Merpins Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 35 76 66 https://www.visitesremymartin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.remymartin.com/fr-fr/visitez-nous/decouverte-en-train-du-domaine/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 45 35 76 66 »}, {« type »: « email », « value »: « visites.remymartin@remy-cointreau.com »}] Le Domaine d’Elaboration des cognacs Rémy Martin est un site industriel en activité où sont vieillis chaque année plusieurs milliers de litres d’eaux-de-vie. Parking à proximité.

Le samedi 19 septembre, découvrez la vaste et précieuse réserve d’eaux-de-vie de la Maison Rémy Martin. À bord d’un train, laissez-vous guider à travers les chais historiques et percez les secrets de…

©REMYMARTIN