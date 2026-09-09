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Renaissance de l’espace sportif Lescure, Espace sportif Lescure, Bordeaux

mercredi 30 septembre 2026 · Espace sportif Lescure · Bordeaux

Renaissance de l’espace sportif Lescure, Espace sportif Lescure, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Espace sportif Lescure
Adresse
Place Johnston, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire

Renaissance de l’espace sportif Lescure 30 septembre et 15 octobre Espace sportif Lescure Gironde

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T15:30:00+02:00

Inauguré en 1924 et labellisé « Sport pour tous », c’est un site historique majeur de la vie sportive bordelaise. Aux abords du stade Chaban-Delmas, le lieu offre un vaste et riche espace de plein air. Le site a fait récemment l’objet d’un important chantier de rénovation et de modernisation que nous vous proposons de découvrir et pourquoi pas tester.
Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial
30 septembre à 10h30 et 15 octobre à 14h30
Rdv place Johnston

Espace sportif Lescure Place Johnston, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/renaissance-de-lespace-sportif-lescure »}]
Inauguré en 1924 et labellisé « Sport pour tous », c’est un site historique majeur de la vie sportive bordelaise. visite découverte

Frédéric Deval – mairie de Bordeaux

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