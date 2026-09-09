Renaissance de l’espace sportif Lescure, Espace sportif Lescure, Bordeaux
mercredi 30 septembre 2026 · Espace sportif Lescure · Bordeaux
Informations pratiques
Renaissance de l’espace sportif Lescure 30 septembre et 15 octobre Espace sportif Lescure Gironde
Gratuit, réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T15:30:00+02:00
Inauguré en 1924 et labellisé « Sport pour tous », c’est un site historique majeur de la vie sportive bordelaise. Aux abords du stade Chaban-Delmas, le lieu offre un vaste et riche espace de plein air. Le site a fait récemment l’objet d’un important chantier de rénovation et de modernisation que nous vous proposons de découvrir et pourquoi pas tester.
Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial
30 septembre à 10h30 et 15 octobre à 14h30
Rdv place Johnston
Espace sportif Lescure Place Johnston, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/renaissance-de-lespace-sportif-lescure »}]
Inauguré en 1924 et labellisé « Sport pour tous », c’est un site historique majeur de la vie sportive bordelaise. visite découverte
Frédéric Deval – mairie de Bordeaux
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