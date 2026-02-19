Renan Luce joue Repenti

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 21:30:00

Date(s) :

2026-11-13

La tournée anniversaire de _Repenti_ célèbre les 20 ans du premier album de Renan Luce, revisité lors de 20 dates rares et intimistes. Au Colisée de Roubaix, _Les Voisines_, _La Lettre_ et _Repenti_ reprennent vie dans des versions épurées, entrecoupées d’anecdotes sur leur genèse et son parcours.

Ce moment comme une veillée conviviale mêle poésie, humour et mélancolie, avec un regard mûr sur ces chansons qui parlent encore aujourd’hui aux anciens fans comme aux nouveaux venus.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

The _Repenti_ anniversary tour celebrates the 20th anniversary of Renan Luce?s debut album, revisited on 20 rare, intimate dates. At the Colisée in Roubaix, _Les Voisines_, _La Lettre_ and _Repenti_ are brought back to life in pared-down versions, interspersed with anecdotes about their genesis and his career.

It’s an evening of poetry, humor and melancholy, with a mature look at songs that still speak to old fans and newcomers alike.

L’événement Renan Luce joue Repenti Roubaix a été mis à jour le 2026-02-19 par Hauts-de-France Tourisme