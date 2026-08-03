RENAUD CAPUÇON — MARTHA ARGERICH HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

RENAUD CAPUÇON — MARTHA ARGERICH

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-28 22:00:00

Date(s) :

2027-01-28

Sur scène, voici deux immenses artistes dont on perçoit immédiatement la complicité artistique Martha Argerich et Renaud Capuçon.

Leur présence et leur musicalité fascinent. Qu’ils abordent le répertoire classique ou bien les œuvres du 20e siècle, ils interprètent la musique avec autant de passion que de liberté.

Au programme

PROKOFIEV Sonate pour violon et piano n°2

SCHUMANN Sonate pour violon et piano n°1

BEETHOVEN Sonate pour violon et piano n°9 À Kreutzer .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On stage were two extraordinary artists whose artistic chemistry was immediately apparent: Martha Argerich and Renaud Capuçon.

L’événement RENAUD CAPUÇON — MARTHA ARGERICH Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE