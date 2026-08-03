RENAUD CAPUÇON — MARTHA ARGERICH HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 28 janvier 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
RENAUD CAPUÇON — MARTHA ARGERICH
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 20:00:00
fin : 2027-01-28 22:00:00
Date(s) :
2027-01-28
Sur scène, voici deux immenses artistes dont on perçoit immédiatement la complicité artistique Martha Argerich et Renaud Capuçon.
Leur présence et leur musicalité fascinent. Qu’ils abordent le répertoire classique ou bien les œuvres du 20e siècle, ils interprètent la musique avec autant de passion que de liberté.
Au programme
PROKOFIEV Sonate pour violon et piano n°2
SCHUMANN Sonate pour violon et piano n°1
BEETHOVEN Sonate pour violon et piano n°9 À Kreutzer .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On stage were two extraordinary artists whose artistic chemistry was immediately apparent: Martha Argerich and Renaud Capuçon.
L’événement RENAUD CAPUÇON — MARTHA ARGERICH Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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