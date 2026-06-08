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Rencontre 01 -Just Classik Festival Troyes

Rencontre 01 -Just Classik Festival Troyes

Rencontre 01 -Just Classik Festival Troyes vendredi 11 septembre 2026.

Adresse : Centre Hospitalier, Bâtiment Bernadette Chirac

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Troyes

Rencontre 01 -Just Classik Festival

Centre Hospitalier, Bâtiment Bernadette Chirac Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 15:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Ce moment d’échange musical se veut à la fois chaleureux, sensible et inclusif, dans l’esprit de solidarité et de partage qui anime profondément le festival. Il s’inscrit pleinement dans notre volonté de rendre la culture accessible à tous, en particulier à celles et ceux qui ne peuvent se déplacer.   .

Centre Hospitalier, Bâtiment Bernadette Chirac Troyes 10000 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Rencontre 01 -Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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