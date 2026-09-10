[Rencontre] 2026 Gregogna 100 ans de multitudes – Moni Grego et Cie, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète

Informations pratiques

[Rencontre] 2026 Gregogna 100 ans de multitudes – Moni Grego et Cie Samedi 19 septembre, 16h00 Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge : 80 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Rencontre autour de l’œuvre de Gregogna

Dans le cadre de la manifestation « Gregogna, 100 ans de multitudes », le TMS vous invite à découvrir l’œuvre du peintre lors d’une rencontre organisée dans la Petite Salle.

Ce temps d’échange sera ponctué d’extraits de documentaires qui lui ont été consacrés, de lectures de textes et de témoignages d’artistes proches de son univers.

La rencontre sera animée par Moni Grego, entourée de ses frères et sœurs, en compagnie de plusieurs artistes invités, parmi lesquels José Bel, André Cervera, Marc Combas Topolino, Robert Combas, Christophe Cosentino, Claudie Dadu, Hervé Di Rosa, Élisa Fantozzi, Emmanuel Flipo, Dany Francès, Jess Golden, Alexandre Latscha, Pascal Nadal, Isabelle Piron, Armand Rivière et Maïthé Valles-Bled.

La rencontre sera suivie d’une projection de film et d’un temps de lecture.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « link », « value »: « https://tmsete.com/ »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Rencontre en Petite Salle, suivie d’une projection de film, d’un temps de lecture

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