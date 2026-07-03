Rencontre à la librairie Utopia : Faire preuve par l’image ? Enquêtes filmiques, usages judiciaires et enjeux esthétiques Librairie Utopia Paris

Informations pratiques

Avec l’extension des technologies numériques, qu’advient-il du recours à l’enregistrement visuel comme élément de preuve ?

Le

livre part du constat qu’avec le tournant numérique, les photographies

et vidéos ont intégré des champs variés. Ces dernières, en plus d’être

très présentes sur les réseaux sociaux, sont maintenant de plus en plus

utilisées dans un cadre journalistique, voire juridique. Cela pose

plusieurs questions : dans quelle mesure ces images font-elles preuves ?

Quel usage esthétique est fait les concernant ? Quel est l’impact de

l’intelligence artificielle sur cette utilisation des images ?

La rencontre aura lieu en présence d’Aurélie Ledoux et Ophir Levy, deux des directeurices de l’ouvrage.

Le 3 septembre 2026, la librairie Utopia accueillera une rencontre autour du live Faire preuve par l’image ? Enquêtes filmiques, usages judiciaires et enjeux esthétiques, en présence d’Aurélie Ledoux et Ophir Levy.

Le jeudi 03 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-04T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T19:00:00+02:00_2026-09-03T21:00:00+02:00

Librairie Utopia 1, rue Frédéric Sauton 75005 Paris



Afficher la carte du lieu Librairie Utopia et trouvez le meilleur itinéraire

