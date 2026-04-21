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AGENDA · Saint-Quentin-en-Tourmont

Rencontre à la palissade des mangeoires Saint-Quentin-en-Tourmont

lundi 28 décembre 2026 · Saint-Quentin-en-Tourmont

Informations pratiques

Début
lundi 28 décembre 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Heure de début
14:00:00
Adresse
25 bis Chemin des Garennes
Ville
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont
Département
Somme
Tarif

Saint-Quentin-en-Tourmont

Rencontre à la palissade des mangeoires

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-28 14:00:00
fin : 2027-01-03 15:00:00

Date(s) :
2026-12-28

Retrouvez un guide pour une rencontre dédiée aux oiseaux en hiver ! Il vous aidera à identifier les espèces qui
fréquentent les mangeoires et partagera ses conseils sur l’importance de les nourrir durant la saison froide, en
choisissant les aliments appropriés pour les soutenir tout au long de l’hiver.
Retrouvez un guide pour une rencontre dédiée aux oiseaux en hiver ! Il vous aidera à identifier les espèces qui
fréquentent les mangeoires et partagera ses conseils sur l’importance de les nourrir durant la saison froide, en
choisissant les aliments appropriés pour les soutenir tout au long de l’hiver.   .

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 68 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guide to winter birding! He’ll help you identify the species that
feeders, and share his advice on the importance of feeding them during the cold season, choosing
to sustain them throughout the winter.

L’événement Rencontre à la palissade des mangeoires Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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