Informations pratiques

Saint-Quentin-en-Tourmont

Rencontre à la palissade des mangeoires

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28 14:00:00

fin : 2027-01-03 15:00:00

Date(s) :

2026-12-28

Retrouvez un guide pour une rencontre dédiée aux oiseaux en hiver ! Il vous aidera à identifier les espèces qui

fréquentent les mangeoires et partagera ses conseils sur l’importance de les nourrir durant la saison froide, en

choisissant les aliments appropriés pour les soutenir tout au long de l’hiver.

Retrouvez un guide pour une rencontre dédiée aux oiseaux en hiver ! Il vous aidera à identifier les espèces qui

fréquentent les mangeoires et partagera ses conseils sur l’importance de les nourrir durant la saison froide, en

choisissant les aliments appropriés pour les soutenir tout au long de l’hiver. .

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 68 99

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English :

A guide to winter birding! He’ll help you identify the species that

feeders, and share his advice on the importance of feeding them during the cold season, choosing

to sustain them throughout the winter.

L’événement Rencontre à la palissade des mangeoires Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre