Informations pratiques

Haguenau

Rencontre Alsace Nord Passion Automobile

Rue de la Vieille-Île Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16 2026-09-20

Rencontre automobile de collection et prestige à Haguenau !

Rencontre automobile de collection et prestige à Haguenau !

Chaque 3ème dimanche d’avril à octobre, le parking Vieille-Île accueille passionnés et curieux autour de voitures anciennes, sportives et d’exception. 0 .

Rue de la Vieille-Île Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est anpa67500@gmail.com

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English :

Classic and Luxury Car Show in Haguenau!

L’événement Rencontre Alsace Nord Passion Automobile Haguenau a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau