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AGENDA · Haguenau

Rencontre Alsace Nord Passion Automobile Haguenau

dimanche 16 août 2026 · Haguenau

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Rue de la Vieille-Île
Ville
67500 Haguenau
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Haguenau

Rencontre Alsace Nord Passion Automobile

Rue de la Vieille-Île Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-16 2026-09-20

Rencontre automobile de collection et prestige à Haguenau !
Rencontre automobile de collection et prestige à Haguenau !
Chaque 3ème dimanche d’avril à octobre, le parking Vieille-Île accueille passionnés et curieux autour de voitures anciennes, sportives et d’exception. 0  .

Rue de la Vieille-Île Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est   anpa67500@gmail.com

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English :

Classic and Luxury Car Show in Haguenau!

L’événement Rencontre Alsace Nord Passion Automobile Haguenau a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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