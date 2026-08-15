Rencontre Alsace Nord Passion Automobile Haguenau
dimanche 16 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Rencontre Alsace Nord Passion Automobile
Rue de la Vieille-Île Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16 2026-09-20
Rencontre automobile de collection et prestige à Haguenau !
Rencontre automobile de collection et prestige à Haguenau !
Chaque 3ème dimanche d’avril à octobre, le parking Vieille-Île accueille passionnés et curieux autour de voitures anciennes, sportives et d’exception. 0 .
Rue de la Vieille-Île Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est anpa67500@gmail.com
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English :
Classic and Luxury Car Show in Haguenau!
L’événement Rencontre Alsace Nord Passion Automobile Haguenau a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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