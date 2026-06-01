Rencontre Arnaud Baudin Quai Notre Dame Châlons-en-Champagne
Rencontre Arnaud Baudin Quai Notre Dame Châlons-en-Champagne jeudi 18 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Rencontre Arnaud Baudin
Quai Notre Dame Musée des Beaux Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes
Que reste-t-il en 2026 des comtes de Champagne ? La Cité de Provins, la tour d’un ancien château à Chaumont, le tombeau d’une comtesse à Châlons-en-Champagne, des vitraux dispersés à Troyes, Londres et New York, les manuscrits de la bibliothèque comtale à Paris et à Troyes, une masse considérable de documents conservés dans les dépôts d’archives de France… et de Navarre. Et des souvenirs enfouis dans l’inconscient collectif qui témoignent encore du prestige de l’ancienne principauté qui fut, du XIe au XIVe siècle, au coeur de la vie politique, économique, intellectuelle et artistique de l’Occident. Plusieurs œuvres des collections châlonnaises sont exceptionnellement présentées à Troyes du 5 mai au 31 octobre dans l’exposition Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes . A cette occasion, le commissaire de l’exposition vous invite au musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux pour évoquer la richesse du patrimoine historique et artistique local.
Durée 1h30
Réservation indispensable. .
Quai Notre Dame Musée des Beaux Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53
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English : Rencontre Arnaud Baudin
L’événement Rencontre Arnaud Baudin Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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