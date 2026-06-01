Rencontre Arnaud Baudin Quai Notre Dame Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Rencontre Arnaud Baudin

Quai Notre Dame Musée des Beaux Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Tout public

Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes

Que reste-t-il en 2026 des comtes de Champagne ? La Cité de Provins, la tour d’un ancien château à Chaumont, le tombeau d’une comtesse à Châlons-en-Champagne, des vitraux dispersés à Troyes, Londres et New York, les manuscrits de la bibliothèque comtale à Paris et à Troyes, une masse considérable de documents conservés dans les dépôts d’archives de France… et de Navarre. Et des souvenirs enfouis dans l’inconscient collectif qui témoignent encore du prestige de l’ancienne principauté qui fut, du XIe au XIVe siècle, au coeur de la vie politique, économique, intellectuelle et artistique de l’Occident. Plusieurs œuvres des collections châlonnaises sont exceptionnellement présentées à Troyes du 5 mai au 31 octobre dans l’exposition Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes . A cette occasion, le commissaire de l’exposition vous invite au musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux pour évoquer la richesse du patrimoine historique et artistique local.

Durée 1h30

Réservation indispensable. .

Quai Notre Dame Musée des Beaux Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53

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English : Rencontre Arnaud Baudin

L’événement Rencontre Arnaud Baudin Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne