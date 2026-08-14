Rencontre-atelier avec Laetitia Le Saux à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Rencontre-atelier avec Laetitia Le Saux à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Rencontre-atelier avec Laetitia Le Saux à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Illustratrice de l’album Le nid, offert cette année par le Département dans le cadre de l’opération Jeune Pousse aux enfants nés ou adoptés en 2026, Laetitia Le Saux vous invite à découvrir son univers tendre et coloré. Pochoirs, collages, jeux de matières… Au fil de cette rencontre, elle partagera sa démarche de création et les secrets de ses illustrations, avant de proposer un atelier créatif où petits et grands pourront expérimenter ses techniques.

Du 29 septembre au 31 octobre aux heures d’ouverture, prolongez cette découverte de l’univers de Laetitia Le Saux grâce à une exposition sur le thème de la nuit, mêlant illustrations, décors, jeux et albums.

Tout public dès 6 ans.

En partenariat avec le BiblioPôle dans le cadre de la 3ème édition des Biblis en folie . .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Workshop and Meet-and-Greet with Laetitia Le Saux at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Rencontre-atelier avec Laetitia Le Saux à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert