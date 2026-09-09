Rencontre – Atelier Martel, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil

Informations pratiques

Rencontre – Atelier Martel Samedi 19 septembre, 17h00 Centre Tignous d’art contemporain Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Rencontre dans le cadre de l’exposition des murs vivants.

Centre Tignous d’art contemporain 116, rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 28 00 https://centretignousdartcontemporain.fr/ Lieu d’exposition et de soutien à la création artistique, le Centre Tignous d’Art contemporain est également un lieu de résidence, un équipement culturel dédié à la médiation, un centre de documentation, et le siège du service des Arts plastiques de la Ville de Montreuil, qui organise des actions artistiques hors les murs.

Horaires d’ouverture :

Mercredi / jeudi : 14h-18h

Vendredi : 14h-21h

Samedi : 14h-19h Métro Robespierre (ligne 9)

Rencontre dans le cadre de l’exposition des murs vivants