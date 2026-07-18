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Rencontre Auteur, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux

Rencontre Auteur, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont
Adresse
Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée Libre

Rencontre Auteur Samedi 26 septembre, 11h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Rencontre avec l’auteure Michelle Brieuc autour de ses deux derniers romans

@Michelle Brieuc

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