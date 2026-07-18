Rencontre Auteur, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux
Informations pratiques
Rencontre Auteur Samedi 26 septembre, 11h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Rencontre avec l’auteure Michelle Brieuc autour de ses deux derniers romans
@Michelle Brieuc
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