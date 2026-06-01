Rencontre autour de Gay Shame, Kléber, STRASBOURG

Rencontre autour de Gay Shame Samedi 13 juin, 11h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

C’est autour du phénomène des cortèges nommés « Gay Shame », en réaction à la « Gay Pride », que David Halperin et Valerie Traub décident, en 2003, d’organiser un colloque.

Le moment, en effet, était venu de réinterroger les raisons de cette fierté (pride). Elle était devenue visible et bruyante, effaçant le chemin parcouru par la honte qui lui était consubstantielle.

Cette fierté-là, celle qui a suscité une forme de libération chez celles et ceux qui étaient les parias et les exclus d’un système hétéronormé et oppressif, avait lentement effacé les marges honteuses d’où elle était issue, fait oublier l’histoire violente de destins isolés.

Voilà que certaines eurent honte de l’effacement de la honte passée, honte aussi de constater que cette fierté, récupérée, affadie, transformée, avait perdu sa force subversive.

Les réflexions soulevées par le volume Gay Shame sont plus que jamais d’actualité.

Présentation de l’ouvrage par Sandra Boehringer, Laurie Laufer, Michel Briand.

Venez (re)découvrir Gay Shame, de David M. Halperin & Valerie Traub publié aux éditions Epel.

Photographie : ©droits reservés ©CHARLOTTE KREBS

Kléber 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-autour-de-gay-shame-1990492369259 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus C’est autour du phénomène des cortèges nommés « Gay Shame », en réaction à la « Gay Pride », que Davi …