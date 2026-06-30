Rencontre autour de la cloche Anne Marie-Françoise 6 place du vieux marché Guérande
Rencontre autour de la cloche Anne Marie-Françoise 6 place du vieux marché Guérande mardi 30 juin 2026.
Guérande
Rencontre autour de la cloche Anne Marie-Françoise
6 place du vieux marché 21 rue du Maréchal Leclerc Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30 20:30:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-11
Rencontre autour de la cloche Anne Marie-Françoise
Avant que la cloche ne retrouve son beffroi, rendez-vous le 30 juin dans l’église Ste Anne de La Turballe.
18h30 Messe habituelle du mardi soir
19h00 Présentation de l’histoire de l’église (la volonté, les démarches, le comité Ste Anne, la construction…)
20h00 Echange autour d’un verre sur le parvis
Le 11 juillet à 18h30 bénédiction de la cloche qui aura retrouvé sa place dans le clocher .
6 place du vieux marché 21 rue du Maréchal Leclerc Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 90 68 paroissendlb@gmail.com
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English :
L’événement Rencontre autour de la cloche Anne Marie-Françoise Guérande a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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