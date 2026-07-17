Rencontre autour de l’exposition Le Ciel céleste, Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain, Lille

Informations pratiques

Rencontre autour de l’exposition Le Ciel céleste Jeudi 22 octobre, 18h30 Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain Nord

Gratuit, sur réservation à elc@mairie-lille.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T21:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, et de l’exposition Le Ciel céleste, Hideyuki Ishibashi propose une rencontre publique autour de son travail, de ses recherches et des sources imaginaires qui ont nourri la création du projet. Cette rencontre sera l’occasion d’entrer plus profondément dans l’univers de l’exposition, en découvrant les histoires personnelles, les références, les archives et les intuitions qui se trouvent derrière les œuvres. L’artiste partagera également certains aspects techniques liés à la production des images, des objets et des dispositifs présentés dans l’exposition.

Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain 30 rue des archives, 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 62 26 08 30 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Espace-Le-Carre [{« type »: « email », « value »: « elc@mairie-lille.fr »}] L’Espace Le Carré accueille des expositions collectives d’artistes émergents, dans le domaine de l’art contemporain.

L’Espace Le Carré situé au cœur du Vieux-Lille, œuvre au développement de la création plastique contemporaine en produisant des projets d’expositions portées par des artistes internationaux et locaux, avec des partenaires prestigieux tels que le FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Lille3000 ou le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut.

Ces expositions sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes et d’œuvrer à la promotion de la création artistique sur notre territoire tout en permettant un dialogue entre l’art contemporain conceptuel et des formes plus populaires.

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, et de l’exposition Le Ciel céleste, Hideyuki Ishibashi propose une rencontre publique autour de son travail, de ses recherches et des sources qui…

© Hideyuki Ishibashi / ADAGP