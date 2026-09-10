Rencontre autour des contes et récits amérindiens, Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Rencontre autour des contes et récits amérindiens Samedi 19 septembre, 16h00, 16h30 Association kalawachi Guyane

Pour toutes informations : centrekalawachi@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Le Centre amérindien Kalawachi propose une rencontre autour de la richesse du patrimoine oral autochtone, réunissant quatre voix issues du monde amérindien.

Mauricienne Fortino, conteuse et auteure palikur, est engagée depuis de nombreuses années dans la collecte, la traduction et la transmission des récits de son peuple. Éléonore Cadi Johannès, auteure et conteuse kali’na, fait vivre cette tradition à travers l’écriture, le récit et la transmission culturelle. Armelle Pierre, jeune conteuse kali’na, contribue à son tour à faire connaître les contes et légendes de son peuple auprès des nouvelles générations. Enfin, Hervé Joseph, conteur et animateur culturel au Centre amérindien Kalawachi, porte au quotidien cette transmission au cœur même de ce lieu dédié aux cultures amérindiennes.

L’occasion également de découvrir plusieurs ouvrages écrits par ces auteures.

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

Le Centre amérindien Kalawachi propose une rencontre autour de la richesse du patrimoine oral autochtone, réunissant quatre voix issues du monde amérindien.

©centrekalawachi