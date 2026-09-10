Rencontre : « Autour des Journaux Intimes », Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray, Ville-d’Avray

Informations pratiques

Rencontre : « Autour des Journaux Intimes » Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Conférence / Rencontre Autour des Lettres et journaux intimes conservés à l’APA (Association pour l’Autobiographie et le Patrimoine autobiographique) et présentés par Claudine Krishnan.

À Ambérieu-en-Bugey, dans l’Ain, cette association, reconnue d’intérêt général, est le centre d’archives français spécialisé dans les documents autobiographiques inédits. Il réunit plus de 5000 écrits personnels déposés par leurs auteurs ou leurs descendants. Ce fonds, unique en France, constitue une mémoire de l’intime, un témoignage de la vie des « gens ordinaires ».

Cette rencontre sera agrémentée de lectures à voix haute de certains de ces textes.

Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray Place Charles de Gaulle 92410 Ville d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147503541 https://mediatheque.villedavray.fr/ Médiathèque municipale (Commune de Ville d’Avray)

Conférence « Autour des Journaux Intimes »

©https://autobiographie.sitapa.org/