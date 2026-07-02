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Rencontre – « Aux origines : la terre », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

jeudi 24 septembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Rencontre – « Aux origines : la terre », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Musée des Arts décoratifs et du Design
Adresse
39 rue Bouffard, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur réservation

Rencontre – « Aux origines : la terre » Jeudi 24 septembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Grise, blanche, marron ou rouge, elle est la racine de toute création en céramique : la terre. Quel dialogue peut-il s’instaurer entre cette matière et celle/ celui qui la façonne ? Quelles sont ses possibles ? Ses limites ? Toutes les terres se valent-elles ? Autant de questions au cœur de la conversation que vous proposent Esther Bapsalle et Aurore Piette, designeuses et membres de la fabrique Teramaret, porteur du projet Terres alluviales, matières d’estuaires.
Plus d’infos sur l’exposition

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Avec Esther Bapsalle et Aurore Piette de la fabrique Teramaret rencontre céramique

Fabrique Teramaret

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