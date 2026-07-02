Rencontre – « Aux origines : la terre », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
jeudi 24 septembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Rencontre – « Aux origines : la terre » Jeudi 24 septembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Grise, blanche, marron ou rouge, elle est la racine de toute création en céramique : la terre. Quel dialogue peut-il s’instaurer entre cette matière et celle/ celui qui la façonne ? Quelles sont ses possibles ? Ses limites ? Toutes les terres se valent-elles ? Autant de questions au cœur de la conversation que vous proposent Esther Bapsalle et Aurore Piette, designeuses et membres de la fabrique Teramaret, porteur du projet Terres alluviales, matières d’estuaires.
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-aux-origines-la-terre »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 238 Followers, 61 Following, 22 Posts – See Instagram photos and videos from fabrique teramaret (@teramaret.fabrique) », « type »: « rich », « title »: « fabrique teramaret (@teramaret.fabrique) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/613219740_17852606442604563_947584818109642518_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=100&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=ADn5CkXyMDYQ7kNvwHpHC2h&_nc_oc=AdrAAkXolACcBy_M95L8sNEP8PFz55Q2d_12RAYR3foDv-qMHJXn_ys1Onv_cKIegHQ&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=eKssSha5kFUTjcx0Um2wxA&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-NLKGrdbncEz9LsZcgkgR6ujMXh6PzAT96JJryJnBCDw&oe=6A42F2BC », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/teramaret.fabrique/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/teramaret.fabrique/ »}, {« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]
Avec Esther Bapsalle et Aurore Piette de la fabrique Teramaret rencontre céramique
Fabrique Teramaret
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026