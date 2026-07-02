Rencontre – « Aux origines : la terre », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Rencontre – « Aux origines : la terre » Jeudi 24 septembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Grise, blanche, marron ou rouge, elle est la racine de toute création en céramique : la terre. Quel dialogue peut-il s’instaurer entre cette matière et celle/ celui qui la façonne ? Quelles sont ses possibles ? Ses limites ? Toutes les terres se valent-elles ? Autant de questions au cœur de la conversation que vous proposent Esther Bapsalle et Aurore Piette, designeuses et membres de la fabrique Teramaret, porteur du projet Terres alluviales, matières d’estuaires.

Plus d’infos sur l’exposition

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-aux-origines-la-terre »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 238 Followers, 61 Following, 22 Posts – See Instagram photos and videos from fabrique teramaret (@teramaret.fabrique) », « type »: « rich », « title »: « fabrique teramaret (@teramaret.fabrique) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/613219740_17852606442604563_947584818109642518_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=100&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=ADn5CkXyMDYQ7kNvwHpHC2h&_nc_oc=AdrAAkXolACcBy_M95L8sNEP8PFz55Q2d_12RAYR3foDv-qMHJXn_ys1Onv_cKIegHQ&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=eKssSha5kFUTjcx0Um2wxA&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-NLKGrdbncEz9LsZcgkgR6ujMXh6PzAT96JJryJnBCDw&oe=6A42F2BC », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/teramaret.fabrique/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/teramaret.fabrique/ »}, {« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]

Avec Esther Bapsalle et Aurore Piette de la fabrique Teramaret rencontre céramique

Fabrique Teramaret