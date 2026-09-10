Rencontre avec Aline Gaillard Létrange, restauratrice du patrimoine spécialisée en textile., Chapelle des pénitents, Ussel

Informations pratiques

Rencontre avec Aline Gaillard Létrange, restauratrice du patrimoine spécialisée en textile. Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle des pénitents Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Rencontrez Aline Gaillard Létrange, restauratrice du patrimoine spécialisée dans les textiles.

De 14h à 14h45, elle présentera son métier, sa formation ainsi que les principaux enjeux liés à la restauration des œuvres textiles.

De 15h à 16h30, une démonstration accompagnée d’études de cas vous permettra de découvrir les choix, les techniques et les problématiques auxquels une restauratrice est confrontée au cours de son travail.

Chapelle des pénitents rue Pasteur, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Rencontre avec Aline Gaillard Létrange, restauratrice du patrimoine spécialisée en textile.

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