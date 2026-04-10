Rencontre avec Anna Theodorides L’ACORT Paris
Rencontre avec Anna Theodorides L’ACORT Paris mardi 19 mai 2026.
Anna Theodorides est originaire de l’île de Kalymnos (Grèce), docteure en sociologie de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris. Spécialiste des sociétés en Méditerranée orientale, Theodorides mène des enquêtes à Istanbul, Athènes et Thessalonique. Elle a publié dans des revues scientifiques et anime des conférences en histoire de l’art.
Siège de l’Église orthodoxe, Istanbul est liée à la communauté grecque depuis le roi grec légendaire Byzas, qui aurait fondé la ville. Constantin 1er y institua également le christianisme. Aussi les Grecs d’Istanbul ne se considèrent-ils pas comme de simples Stambouliotes ; ils sont les témoins et les gardiens de l’essence de cette ville millénaire. Or, cette identité a été profondément attaquée lors des émeutes de septembre 1955 qui ont causé le saccage de l’espace grec orthodoxe, des viols, des circoncisions forcées de quelques popes orthodoxes et des profanations de cimetières. Comment les Grecs d’Istanbul ont-ils réagi à ces événements traumatiques ?
Rencontre avec Anna Theodorides au tour de son livre « Partir ou rester. Le dilemme des Grecs d’Istanbul au lendemain
des pogroms de septembre 1955. »
Le mardi 19 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T21:00:00+02:00
L’ACORT 2 bis, rue Bouchardon 75010 Paris
https://www.acort.org/?p=5153 https://www.facebook.com/acort.association https://www.facebook.com/acort.association
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