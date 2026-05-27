Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Rencontre avec Annie Degroote à la Thalassa

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Rencontre avec Annie Degroote … et le Royal Picardy (en collaboration avec la Maison de la presse du Touquet)

Une rencontre culturelle autour de l’histoire du Royal Picardy, lieu emblématique du Touquet. À travers le regard et les récits d’Annie Degroote, les participants voyageront dans le temps et redécouvriront un pan du patrimoine local, entre élégance, mémoire et transmission.

Sur inscription, dans la limite des places disponibles .

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 85 30

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English :

L’événement Rencontre avec Annie Degroote à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage