Rencontre avec Annie Degroote à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage
mercredi 11 novembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Rencontre avec Annie Degroote à la Thalassa
Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Rencontre avec Annie Degroote … et le Royal Picardy (en collaboration avec la Maison de la presse du Touquet)
Une rencontre culturelle autour de l’histoire du Royal Picardy, lieu emblématique du Touquet. À travers le regard et les récits d’Annie Degroote, les participants voyageront dans le temps et redécouvriront un pan du patrimoine local, entre élégance, mémoire et transmission.
Sur inscription, dans la limite des places disponibles .
Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 85 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre avec Annie Degroote à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)
- Et si on parlait Santé Mentale Le Touquet-Paris-Plage 12 septembre 2026
- Rencontres du bien-être au Touquet Le Touquet-Paris-Plage 12 septembre 2026
- Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle Le Touquet-Paris-Plage 12 septembre 2026
- Fête du cheval Le Touquet-Paris-Plage 13 septembre 2026
- Touquet Paris Paris Plage Legendes, Touquet Paris Plage, Le Touquet-Paris-Plage 18 septembre 2026