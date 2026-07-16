Rencontre avec Bouzard, Médiathèque intercommunale de Thouars, Thouars
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale de Thouars · Thouars
Informations pratiques
Rencontre avec Bouzard Vendredi 2 octobre, 20h30 Médiathèque intercommunale de Thouars Deux-Sèvres
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Guillaume Bouzard porte un regard à la fois cinglant mais attendri sur ses vacances de jeunesse chez ses grands-parents, au coeur de notre département des Deux-Sèvres.
Auteur cher à Fluide Glacial, l’auteur sera présent pour une rencontre avec son public, animée par Bertrand Lanche, suivie d’une séance de dédicaces.
Médiathèque intercommunale de Thouars 12 rue Porte de Paris Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549664186 http://www.reseaulecturethouarsais.fr
Biblis en folie 2026
©bouzard
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