Rencontre avec Caroline Poissonnier, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck
Rencontre avec Caroline Poissonnier, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck mardi 5 mai 2026.
Rencontre avec Caroline Poissonnier Mardi 5 mai, 18h30 Librairie Le Marais du Livre Nord
entrée libre – réservation souhaitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00
Librairie Le Marais du Livre 15 rue de l’église 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « elisabeth@maraisdulivre.com »}]
DG du groupe Baudelet – Fondatrice du mouvement #Leaderkiff
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