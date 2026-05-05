Rencontre avec Caroline Poissonnier, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck

Rencontre avec Caroline Poissonnier Mardi 5 mai, 18h30 Librairie Le Marais du Livre Nord

entrée libre – réservation souhaitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Librairie Le Marais du Livre 15 rue de l’église 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « elisabeth@maraisdulivre.com »}]

DG du groupe Baudelet – Fondatrice du mouvement #Leaderkiff