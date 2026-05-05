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Rencontre avec Caroline Poissonnier, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck

Rencontre avec Caroline Poissonnier, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck

Rencontre avec Caroline Poissonnier, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck mardi 5 mai 2026.

Lieu : Librairie Le Marais du Livre

Adresse : 15 rue de l'église 59190 Hazebrouck

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Tarif : entrée libre - réservation souhaitée

Rencontre avec Caroline Poissonnier Mardi 5 mai, 18h30 Librairie Le Marais du Livre Nord

entrée libre – réservation souhaitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Librairie Le Marais du Livre 15 rue de l’église 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « elisabeth@maraisdulivre.com »}]
DG du groupe Baudelet – Fondatrice du mouvement #Leaderkiff

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