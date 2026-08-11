Rencontre avec Célia Houdart Frac Franche-Comté Besançon

Informations pratiques

Besançon

Rencontre avec Célia Houdart

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 18:00:00

fin : 2026-12-16 19:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Depuis quelques années, Nina Laisné a débuté l’écriture de son premier scénario de long métrage.

Un processus au long cours, dans lequel elle a invité l’autrice Célia Houdart à la rejoindre pour une écriture à quatre mains.

Célia Houdart revient sur cette collaboration et ce projet, ainsi que sur d’autres textes écrits récemment. .

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rencontre avec Célia Houdart

L’événement Rencontre avec Célia Houdart Besançon a été mis à jour le 2026-08-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)