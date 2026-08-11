Rencontre avec Célia Houdart Frac Franche-Comté Besançon
mercredi 16 décembre 2026 · Frac Franche-Comté · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Rencontre avec Célia Houdart
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 18:00:00
fin : 2026-12-16 19:00:00
Date(s) :
2026-12-16
Depuis quelques années, Nina Laisné a débuté l’écriture de son premier scénario de long métrage.
Un processus au long cours, dans lequel elle a invité l’autrice Célia Houdart à la rejoindre pour une écriture à quatre mains.
Célia Houdart revient sur cette collaboration et ce projet, ainsi que sur d’autres textes écrits récemment. .
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rencontre avec Célia Houdart
L’événement Rencontre avec Célia Houdart Besançon a été mis à jour le 2026-08-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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