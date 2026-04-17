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Rencontre avec Céline Dauvergne La Pandicule Retournac

Rencontre avec Céline Dauvergne La Pandicule Retournac vendredi 17 avril 2026.

Lieu : La Pandicule

Adresse : 43 avenue de la Gare

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Retournac

Rencontre avec Céline Dauvergne

La Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Rencontre avec Céline Dauvergne autour de son récit À bas bruit , un texte poétique et engagé explorant notre rapport à l’habitat et aux autres.
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La Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lapandicule@gmail.com

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English :

A meeting with Céline Dauvergne to discuss her story À bas bruit , a poetic and engaging text exploring our relationship with habitat and others.

L’événement Rencontre avec Céline Dauvergne Retournac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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