Rencontre avec Céline Dauvergne La Pandicule Retournac
Rencontre avec Céline Dauvergne La Pandicule Retournac vendredi 17 avril 2026.
Retournac
Rencontre avec Céline Dauvergne
La Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Rencontre avec Céline Dauvergne autour de son récit À bas bruit , un texte poétique et engagé explorant notre rapport à l’habitat et aux autres.
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La Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lapandicule@gmail.com
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English :
A meeting with Céline Dauvergne to discuss her story À bas bruit , a poetic and engaging text exploring our relationship with habitat and others.
L’événement Rencontre avec Céline Dauvergne Retournac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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