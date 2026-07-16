Rencontre avec Chamizo : « L’art rebelle » – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Rencontre avec Chamizo : « L’art rebelle » – festival MUSIC’LY Dimanche 20 septembre, 15h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 195 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion de son exposition présentée en Résonance avec la Biennale d’Art Contemporain, Didier Chamizo vous invite à une rencontre exceptionnelle. Ancien détenu de la prison Saint-Paul devenu artiste de renommée internationale, il reviendra sur son parcours hors du commun et sur la manière dont la création a transformé l’enfermement en un puissant espace de liberté et de transmission.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/ScF/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

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