Rencontre avec Clara Héraut, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

Rencontre avec Clara Héraut Samedi 26 septembre, 16h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Après les succès de Nos plus belles années (lauréat du concours #Nosfuturs en 2022), L’effet boule de neige ou encore Les coquillages ne s’ouvrent qu’en été, Clara Héraut publie son cinquième roman cet automne.

Avec Devant nous le vertige, Clara Héraut livre un roman choral sensible qui suit Jeanne, Brune et Lou tout au long de leur année de terminale, à l’aube du baccalauréat. Entre émotions intenses, premiers bouleversements, choix décisifs et rêves d’avenir, les trois adolescentes avancent vers l’âge adulte, portées par des rencontres qui marqueront leur parcours. Dans une écriture lumineuse et délicate, Clara Héraut compose un récit vibrant sur les vertiges de la jeunesse.

Venez découvrir Devant nous le vertige de Clara Héraut publié aux éditions Flammarion

À partir de 15 ans

Photographie : ©Chloé Vollmer-Lo

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-clara-heraut-1996211900531 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Après les succès de Nos plus belles années (lauréat du concours #Nosfuturs en 2022), L’effet boule de nei …