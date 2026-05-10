Rencontre avec Clément Viktorovitch Forum des images Paris

Logocratie : la démocratie dévorée par les mensonges ?

Vendredi 22 mai à 18h30

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Que se passe-t-il quand les discours du pouvoir cèdent à la déloyauté ? Quand les gouvernant·es ne cessent de mentir, sans jamais avoir à en payer le prix ? Quand la communication se permet de dire ce qui est faux, taire ce qui est vrai, et ne pas faire ce qui est dit ? Toutes les dérives deviennent possibles.

Logocratie de Clément Viktorovitch (2025) démontre combien, loin d’avoir protégé la République française contre le déferlement mondial de la post-vérité, la présidence d’Emmanuel Macron l’y a au contraire précipitée. Il révèle comment la corruption du langage nous a plongé·es dans un exercice dévoyé de l’autorité, où les mots ne visent plus à éclairer le débat public, mais à l’empêcher. Lorsque la parole officielle s’affranchit du réel, c’est la démocratie elle-même qui chancelle. Insidieusement, elle se pervertit en logocratie.

Rencontre proposée dans le cadre de la thématique L’Art du mensonge, du 29 avril au 5 juillet au Forum des images.

Clément Viktorovitch

Clément Viktorovitch est docteur en sciences politiques. Il enseigne la rhétorique et la négociation à Sciences Po depuis plus de dix ans. Il a également dispensé ses cours à l’ESSEC, l’ÉNA, l’École de Guerre, l’Université́ Paris 13.

Pédagogue passionné, soucieux de vulgarisation, il s’est fait connaître par ses interventions sur France Info, « Clique » et « Quotidien », où il analyse sans complaisance les discours politiques. Il coordonne les Libres Parleurs de Montreuil, le concours d’éloquence des lycéennes et lycéens de Montreuil, qui vise à transmettre la rhétorique à tou·tes les jeunes qui le désirent.

Sa chaîne Twitch est l’une des plus suivies en France sur les questions politiques.

Son livre Le Pouvoir rhétorique, paru en 2021 aux éditions du Seuil, s’est vendu à plus de 120 000 exemplaires.

Son dernier livre, Logocratie, est un des best sellers de 2025.

Clément Viktorovitch revient sur son livre « Logocratie » dans une rencontre exceptionnelle au Forum des images.

Le vendredi 22 mai 2026

de 18h30 à 20h00

payant

Tarif unique : 5€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T18:30:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

https://www.forumdesimages.fr/logocratie-la-democratie-devoree-par-les-mensonges +33144766300 contact@forumdesimages.fr



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