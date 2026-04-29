Rencontre avec Daniel Pennac – Théâtre La Reine Blanche Théâtre La Reine Blanche Paris
Rencontre avec Daniel Pennac – Théâtre La Reine Blanche Théâtre La Reine Blanche Paris jeudi 14 mai 2026.
Journal d’un corps (Tout est intime comme tout est politique), du 12 au 24 mai à La Reine Blanche
L’histoire, à la première personne, d’un homme qui se raconte de ses 13 ans à ses derniers jours à travers les manifestations de son corps. Il y est question d’enfance, de scouts et de fourmis, de paternité, de maladie, de désir et d’amour mais surtout du temps qui passe et de ce qu’il fait sur nous. Un journal intime qui parle et qui part du corps.
↘ Production : Compagnie Les Ailes de Clarence
La Compagnie est associée à la Faïencerie – Théâtre de Creil dans le cadre de la saison culturelle à Chambly.
↘ Coproduction : Les Moulins de Chambly – Scène Culturelle
↘ Avec l’aide de : La Manekine — Scène Intermédiaire des Hauts de France, Ville de St-Quentin (Aisne), Théâtre Transversal à Avignon, Festival Théâtral de Coye-la-Forêt, Région Hauts-de-France, Département de l’Oise, Spedidam.
↘ Avec le soutien de : Trait d’union — scène culturelle Longueau/Glisy d’Amiens Métropole, Théâtre Watteau de Nogent-sur-Marne.
TEXTE=Daniel Pennac
MISE EN SCÈNE=Julie Laufenbüchler + David Nathanson
COLLABORATRICE ARTISTIQUE=Judith d’Aleazzo
JEU=David Nathanson
SCÉNOGRAPHIE=Marie Hervé
CRÉATION LUMIÈRES=Erwan Temple
CRÉATION MUSICALE ET SONORE=Armando Balice
Le 13/05 à l’issue de la représentation de 21h, nous accueillerons Daniel Pennac pour un temps d’échange privilégié autour de la pièce.
L’équipe artistique sera également présente et quelques exemplaires du livre seront disponibles à la vente pour une éventuelle séance de dédicace par l’auteur. Nous vous encourageons à amener vos propres exemplaires si vous le souhaitez (on pense au papier).
Daniel Pennac, écrivain français de renom et ancien professeur de littérature, a reçu de nombreuses récompenses pour ses écrits. Il est notamment connu pour La Petite marchande de prose, La Fée carabine ou encore Le Cas Malaussène.
À l’occasion de la programmation du spectacle « Journal d’un corps », adapté du roman de Daniel Pennac, le Théâtre La Reine Blanche organise une rencontre exceptionnelle.
Le mercredi 13 mai 2026
de 21h00 à 23h00
payant
Tarifs=
22€ → Plein
17€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants et minima sociaux )
10€ → — 26 ans
Frais de réservation=
nul → En guichet
2€ → Par internet sur la totalité de la commande en ligne
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-14T00:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T21:00:00+02:00_2026-05-13T23:00:00+02:00
Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris
https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche
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