Rencontre avec Daniel Pennac – Théâtre La Reine Blanche Théâtre La Reine Blanche Paris

Journal d’un corps (Tout est intime comme tout est politique), du 12 au 24 mai à La Reine Blanche

L’histoire, à la première personne, d’un homme qui se raconte de ses 13 ans à ses derniers jours à travers les manifestations de son corps. Il y est question d’enfance, de scouts et de fourmis, de paternité, de maladie, de désir et d’amour mais surtout du temps qui passe et de ce qu’il fait sur nous. Un journal intime qui parle et qui part du corps.

↘ Production : Compagnie Les Ailes de Clarence

La Compagnie est associée à la Faïencerie – Théâtre de Creil dans le cadre de la saison culturelle à Chambly.

↘ Coproduction : Les Moulins de Chambly – Scène Culturelle

↘ Avec l’aide de : La Manekine — Scène Intermédiaire des Hauts de France, Ville de St-Quentin (Aisne), Théâtre Transversal à Avignon, Festival Théâtral de Coye-la-Forêt, Région Hauts-de-France, Département de l’Oise, Spedidam.

↘ Avec le soutien de : Trait d’union — scène culturelle Longueau/​Glisy d’Amiens Métropole, Théâtre Watteau de Nogent-sur-Marne.

TEXTE=Daniel Pennac

MISE EN SCÈNE=Julie Laufenbüchler + David Nathanson

COLLABORATRICE ARTISTIQUE=Judith d’Aleazzo

JEU=David Nathanson

SCÉNOGRAPHIE=Marie Hervé

CRÉATION LUMIÈRES=Erwan Temple

CRÉATION MUSICALE ET SONORE=Armando Balice

Le 13/05 à l’issue de la représentation de 21h, nous accueillerons Daniel Pennac pour un temps d’échange privilégié autour de la pièce.

L’équipe artistique sera également présente et quelques exemplaires du livre seront disponibles à la vente pour une éventuelle séance de dédicace par l’auteur. Nous vous encourageons à amener vos propres exemplaires si vous le souhaitez (on pense au papier).

Daniel Pennac, écrivain français de renom et ancien professeur de littérature, a reçu de nombreuses récompenses pour ses écrits. Il est notamment connu pour La Petite marchande de prose, La Fée carabine ou encore Le Cas Malaussène.

À l’occasion de la programmation du spectacle « Journal d’un corps », adapté du roman de Daniel Pennac, le Théâtre La Reine Blanche organise une rencontre exceptionnelle.

Le mercredi 13 mai 2026

de 21h00 à 23h00

payant

Tarifs=

22€ → Plein

17€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants et minima sociaux )

10€ → — 26 ans

Frais de réservation=

nul → En guichet

2€ → Par internet sur la totalité de la commande en ligne

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T00:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T21:00:00+02:00_2026-05-13T23:00:00+02:00

Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche



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