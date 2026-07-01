Rencontre avec d’authentiques machines à vapeur et des autorails d’antan, Gare de Limoges-Bénédictins, Limoges

Informations pratiques

Rencontre avec d’authentiques machines à vapeur et des autorails d’antan 19 et 20 septembre Gare de Limoges-Bénédictins Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez redécouvrir un savoir-faire unique : celui qui permet encore aujourd’hui de faire circuler des trains historiques remorqués vapeur et autorail.

Une immersion fascinante dans l’univers ferroviaire d’antan, portée par la passion de l’équipe du Conservatoire ferroviaire Territoires Limousin-Périgord et de l’Autorail Limousin.

Gare de Limoges-Bénédictins 7 place Maison Dieu, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Une des plus belles gares du monde et inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1975, la gare de Limoges-Bénédictins est labellisée « Patrimoine du XXe siècle ». Son style néo-régional mixe plusieurs courants architecturaux tels que l’Art nouveau et l’Art déco. Accès en bus possible, parking aux alentours.

Venez redécouvrir un savoir-faire unique : celui qui permet encore aujourd’hui de faire circuler des trains remorqués par d’authentiques machines à vapeur.

cftlp et Fabrice Lanoue