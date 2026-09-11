Rencontre avec Emeric Chantier, Galerie Saint-Jacques, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Galerie Saint-Jacques · Saint-Quentin
Informations pratiques
Rencontre avec Emeric Chantier Samedi 19 septembre, 14h30 Galerie Saint-Jacques Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Plongez dans un moment suspendu aux côtés de l’artiste Emeric Chantier, et vivez une expérience rare en assistant à l’évolution d’une œuvre en direct. L’artiste dévoilera les secrets de son processus de création en présentant les matériaux qui nourrissent sa pratique : fleurs, racines, fragments bruts ainsi que les moules et tirages qui jalonnent ses étapes de création.
Au fil de l’après midi, il travaillera une pièce sous vos yeux, offrant une occasion privilégiée d’échanger avec lui, de comprendre ses gestes et d’entrer au cœur de sa pratique. Une découverte unique, au plus près de la matière et du vivant.
Galerie Saint-Jacques 14 Rue de la Sellerie, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France
Plongez dans un moment suspendu aux côtés de l’artiste Emeric Chantier, et vivez une expérience rare en assistant à l’évolution d’une œuvre en direct. L’artiste dévoilera les secrets de son processus…
©Ville de Saint-Quentin
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