Rencontre avec Ersin Karabulut Médiathèque Françoise Sagan Paris

Médiathèque organise une rencontre avec Ersin Karabulut. Il est un auteur de bande dessinée qui a activement participé aux vingt-cinq dernières années de la tradition de la presse satirique turque, un héritage qui remonte à plus de cent cinquante ans. Il y a publié des caricatures et des bandes dessinées, réalisé de nombreuses couvertures et a été rédacteur en chef du magazine satirique et opposant Uykusuz, dont il est l’un des fondateurs.

Depuis 2016, Karabulut s’est tourné vers la scène européenne de la bande dessinée. Dans la série Journal inquiet d’Istanbul, publiée chez Dargaud, il raconte son propre parcours tout en offrant un regard personnel sur la Turquie d’Erdogan et sur des transformations politiques et sociales dont les signes précoces, souvent plus brutaux, sont apparus là, dans un pays situé aux portes de l’Europe, avant de se répandre dans une grande partie du monde.

Une rencontre avec Ersin Karabulut, auteur turc, au tour de son livre Journal inquiet d’Istanbul

Le mardi 21 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur réservation en ligne, par téléphone ou sur place

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

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