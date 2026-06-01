Rencontre avec Grégoire Bouillier, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Grégoire Bouillier Vendredi 26 juin, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Après les succès de Rapport sur moi (Allia), de Le cœur ne cède pas et Syndrome de L’Orangerie (Flammarion), l’auteur Grégoire Bouillier revient avec Un printemps avec Lupin, et nous initie à la « Lupinologie » : philosophie de l’audace, de la drôlerie et de la légèreté – antidote parfait à la morosité contemporaine.

Depuis l’âge de 14 ans, il vit avec Lupin, son héros, sa boussole, son sésame littéraire. Ce n’est pas un essai que signe l’auteur du Dossier M, mais une course-poursuite haletante de Paris à New York, en passant par Étretat et la Normandie.

Jamais Lupin n’aurait dû naître. Maurice Leblanc, son créateur, né à Rouen en 1864, admirait Flaubert et Maupassant, non les auteurs de romans policiers. Mais le succès de Sherlock Holmes en Angleterre et l’insistance du patron de presse Pierre Lafitte le poussèrent à écrire L’arrestation d’Arsène Lupin. Le triomphe fut immédiat ! Leblanc devint le prisonnier de son personnage, lui consacrant dix-neuf romans et des dizaines de nouvelles. Cambrioleur certes, mais aussi dilettante, humoriste, gentleman et anarchiste, Lupin incarne l’esprit primesautier : audacieux, joyeux, résolument français.

D’où vient-il ? Peut-être du célèbre Marius Jacob, voleur flamboyant de la Belle Époque ? Son père, ouvrier, professeur de boxe et d’escrime, et sa mère aristocrate lui ont donné un double héritage. En avance sur son temps, Lupin est végétarien, acteur, metteur en scène de ses propres aventures.

On croit connaître Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Mais personne n’attrape Lupin…sauf Grégoire Bouillier, l’enquêteur-écrivain !

Venez découvrir Un printemps avec Arsène Lupin de Grégoire Bouillier publié aux Éditions des Équateurs

Photographie : © Droits réservés

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-gregoire-bouillier-1990563184068 »}]

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