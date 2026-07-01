UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Antibes

Rencontre avec Isabelle et Alexis Ferrero, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Albert Camus - Antibes · Antibes

Rencontre avec Isabelle et Alexis Ferrero, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Albert Camus - Antibes
Adresse
19 bis bd chancel 06600 antibes
Ville
06600 Antibes
Département
Alpes-Maritimes

Rencontre avec Isabelle et Alexis Ferrero Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Albert Camus – Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion de l’exposition sur l’écrivain Graham Greene, dont la figure croise le récit de Correspondances d’Azur (Éditions Moulin, 2025).
Alexis Ferrero et Isabelle Picot Ferrero vous proposent une rencontre à deux voix autour de leur livre.

Médiathèque Albert Camus – Antibes 19 bis bd chancel 06600 antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/
À l’occasion de l’exposition sur l’écrivain Graham Greene, dont la figure croise le récit de Correspondances d’Azur (Éditions Moulin, 2025).

© Éditions Moulin

À voir aussi à Antibes (Alpes-Maritimes)