Rencontre avec Jean-Baptiste Thoret et Bernard Benoliel, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Jean-Baptiste Thoret et Bernard Benoliel Mercredi 20 mai, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Les États-Unis ont d’emblée eu besoin du cinéma. Pour saisir comme dans un miroir grands espaces, ciels bleus et pistes à perte de vue, autant de promesses de trajets initiatiques. Pour s’affirmer, jusqu’à exalter l’Amérique, comme pays de la liberté. Pour tirer le portrait de tout un peuple d’émigrés venus bâtir une nation. Les États-Unis ont eu besoin du road movie, comme avant lui du western : du Magicien d’Oz à Sailor & Lula, des Raisins de la colère à Bonnie and Clyde, de la fin des Temps modernes à Easy Rider, de New York-Miami à Route One/USA, ce drôle de genre, à la fois natif et tardif, s’est confronté à l’immensité du continent, lieu de tous les fantasmes, de toutes les démesures, de tous les paradoxes.

Bernard Benoliel est directeur de l’Action culturelle à la Cinémathèque française. Il est l’auteur d’essais sur Bruce Lee, Taxi Driver de Martin Scorsese et, récemment, Clint Eastwood – « Je suis celui que je veux être » (éditions de l’OEil, 2025).

Jean-Baptiste Thoret est réalisateur (We Blew It, The Neon People) et auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma américain : Michael Cimino, Peter Bogdanovich, Michael Mann et, récemment, Back to the Bone – John Carpenter 2025 (Magnani éditeur, 2024).

Venez découvrir Road movie, USA de Jean-Baptiste Thoret et Bernard Benoliel publié aux éditions Magnani Editeur.

Photographie : Jean-Baptiste Thoret © Ph. Lebruman 2021; Bernard Benoliel ©DR

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-jean-baptiste-thoret-et-bernard-benoliel-1987682115715 »}]

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