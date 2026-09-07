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Rencontre avec Justine DEFRANCE, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck

jeudi 24 septembre 2026 · Librairie Le Marais du Livre · Hazebrouck

Rencontre avec Justine DEFRANCE, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Librairie Le Marais du Livre
Adresse
15 rue de l'église 59190 Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord
Tarif
entrée libre sur inscription

Rencontre avec Justine DEFRANCE Jeudi 24 septembre, 18h30 Librairie Le Marais du Livre Nord

entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

Librairie Le Marais du Livre 15 rue de l’église 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « elisabeth@maraisdulivre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328410820 »}]
autour du roman « Adieu, Liberté »

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