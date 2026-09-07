Rencontre avec Justine DEFRANCE, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck

jeudi 24 septembre 2026 · Librairie Le Marais du Livre · Hazebrouck

Informations pratiques

Rencontre avec Justine DEFRANCE Jeudi 24 septembre, 18h30 Librairie Le Marais du Livre Nord

entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

Librairie Le Marais du Livre 15 rue de l’église 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « elisabeth@maraisdulivre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328410820 »}]

autour du roman « Adieu, Liberté »