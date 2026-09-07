AGENDA · Hazebrouck
Rencontre avec Justine DEFRANCE, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck
jeudi 24 septembre 2026 · Librairie Le Marais du Livre · Hazebrouck
Informations pratiques
Rencontre avec Justine DEFRANCE Jeudi 24 septembre, 18h30 Librairie Le Marais du Livre Nord
entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Librairie Le Marais du Livre 15 rue de l’église 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « elisabeth@maraisdulivre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328410820 »}]
autour du roman « Adieu, Liberté »
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