Rencontre avec La Fondation du Patrimoine, Hôtel de Ville, 02200 Soissons, Soissons
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville, 02200 Soissons · Soissons
Informations pratiques
Rencontre avec La Fondation du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 11h00 Hôtel de Ville, 02200 Soissons Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la Fondation du Patrimoine intervient sur des patrimoines variés et soutient les propriétaires privés. Comment cela fonctionne, quels sont les avantages ? Eric Lesain, délégué territorial du Soissonnais vous raconte et c’est passionnant !
RV salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Hôtel de Ville, 02200 Soissons Place de l’Hôtel de Ville, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la Fondation du Patrimoine intervient sur des patrimoines variés et soutient les propriétaires privés.
©Fondation du Patrimoine
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