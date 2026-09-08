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Rencontre avec La Fondation du Patrimoine, Hôtel de Ville, 02200 Soissons, Soissons

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville, 02200 Soissons · Soissons

Rencontre avec La Fondation du Patrimoine, Hôtel de Ville, 02200 Soissons, Soissons

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville, 02200 Soissons
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville, 02200 Soissons
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne

Rencontre avec La Fondation du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 11h00 Hôtel de Ville, 02200 Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la Fondation du Patrimoine intervient sur des patrimoines variés et soutient les propriétaires privés. Comment cela fonctionne, quels sont les avantages ? Eric Lesain, délégué territorial du Soissonnais vous raconte et c’est passionnant !
RV salle des mariages de l’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville, 02200 Soissons Place de l’Hôtel de Ville, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la Fondation du Patrimoine intervient sur des patrimoines variés et soutient les propriétaires privés.

©Fondation du Patrimoine

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