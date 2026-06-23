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Rencontre avec la police municipale Mairie de quartier Ile de Nantes Nantes

Rencontre avec la police municipale Mairie de quartier Ile de Nantes Nantes

Rencontre avec la police municipale Mairie de quartier Ile de Nantes Nantes mercredi 14 octobre 2026.

Lieu : Mairie de quartier Ile de Nantes

Adresse : 15 Boulevard Général de Gaulle

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 14 octobre 2026

Fin : mercredi 14 octobre 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Mairie de quartier Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/ contact@mairie-nantes.fr


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