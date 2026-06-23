Rencontre avec la police municipale Mairie de quartier Ile de Nantes Nantes
Rencontre avec la police municipale Mairie de quartier Ile de Nantes Nantes mercredi 14 octobre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.
Mairie de quartier Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/ contact@mairie-nantes.fr
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