Rencontre avec la revue Hexagone, Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle, Saint-Malo

Informations pratiques

Rencontre avec la revue Hexagone Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Depuis 2016, la revue Hexagone, installée à Dinan, offre un écrin à une chanson « d’art et d’essai », c’est-à-dire une chanson exigeante, d’expression française, pour laquelle le texte est au centre des préoccupations.

David Desreumaux, rédacteur en chef, et Flavie Girbal, directrice de publication, viennent à votre rencontre pour vous présenter leur travail d’édition et répondre à vos questions.

Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 40 78 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/

Depuis 2016, la revue Hexagone, installée à Dinan, offre un écrin à une chanson « d’art et d’essai »

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