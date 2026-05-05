Rencontre avec la Société des Amis du Musée, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône

Rencontre avec la Société des Amis du Musée Samedi 23 mai, 20h00 Musée Vivant Denon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

La Société des Amis du musée Denon présentera ses activités (voyages, conférences…) et l’aide qu’elle apporte au musée.

Musée Vivant Denon Place de l’Hotel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385947441 https://www.museedenon.com École de dessin gratuite avant de devenir musée, le musée Denon rassemble dès son origine des témoignages de cultures locales et européennes.

En 1821, Chalon-sur-Saône fut parmi les premières villes de France à créer une école gratuite de dessin, conservant une collection d’œuvres d’art au sein du bâtiment pour l’enseignement artistique.

En 1866, Jules Chevrier, conseiller municipal chalonnais, obtient la création d’un musée consacré aux richesses du patrimoine.

Dans les années 1970, à l’arrivée du conservateur et archéologue Louis Bonnamour, des opérations de recherches subaquatiques, inédites en Europe, sont menées dans la Saône. Celles-ci enrichissent considérablement les collections de la section archéologie.

À ce jour, la collection du musée Denon est riche de plus de 25 000 objets archéologiques, 11 000 sculptures, œuvres graphiques, objets ethnographiques, ponctuant 100 000 ans d’histoire. Parking de l’Hôtel de Ville (payant), lignes 11 et 5 arrêt « Niépce Espace des Arts », Le pouce arrêt « rue Gloriette ».

Nuit européenne des musées

© musée Vivant Denon