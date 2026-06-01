Rencontre avec l’archéologue Georges El Haibe, responsable de recherches archéologiques à l’INRAP, Le Temps des cerises, Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec l’archéologue Georges El Haibe, responsable de recherches archéologiques à l’INRAP Dimanche 14 juin, 18h00 Le Temps des cerises Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE: SOUS LES PAVES, NOTRE HERITAGE

Une rencontre avec Georges El Haibe, responsable de recherche archéologique à l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), pour présenter le métier sous ses différentes facettes: du diagnostic à la conduite de la fouille préventive, de l’étude en laboratoire à la publication, autant d’étapes qui rythment le quotidien du métier d’archéologue. Un rendez-vous pour toute la famille ou les questions sont bienvenues .

Tout public à partir de 9 ans. Durée: 1h30

Dimanche 14 juin à 18h.

Le Temps des cerises 90/98 Promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises/ [{« type »: « link », « value »: « http://issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’écoquartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE: SOUS LES PAVES, NOTRE HERITAGE

© Aya Sakr, Inrap