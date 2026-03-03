Rencontre avec l’Artiste Ghislaine PORTALIS Musée Marzelles Marmande

Rencontre avec l’Artiste Ghislaine PORTALIS

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Ghislaine Portalis l’artiste plasticienne lot-et-garonnaise expose ses œuvres au Musée municipal Albert Marzelles depuis le 24 janvier dernier. L’exposition s’intitulant rosemarguerite est une évocation de deux tableaux d’Abel Boyé de la collection du musée dont l’artiste s’est inspirée pour créer des œuvres pour cette exposition.

Ghislaine Portalis interroge l’histoire des mœurs, celle de l’art, celle de la place de la femme dans la société, sur la fragile émancipation et la vigilance que toutes et tous doivent y accorder au quotidien. L’artiste présentera son travail, sa démarche artistique, les différentes techniques employées et échangera avec le public désireux de la découvrir.

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

Meeting with artist Ghislaine PORTALIS

