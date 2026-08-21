Rencontre avec l’artiste : Jonas Bonus nous parle de l’exposition Instants éternels, Ateliers La Galerie Chouette, Caunes-Minervois

Informations pratiques

Rencontre avec l’artiste : Jonas Bonus nous parle de l’exposition Instants éternels 19 et 20 septembre Ateliers La Galerie Chouette Aude

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition « Instants éternels » lors d’une visite commentée par le photographe Jonas Bonus.

À ses côtés, plongez dans son univers artistique et découvrez les sources d’inspiration qui nourrissent son travail.

Ateliers La Galerie Chouette 3 BIS rue de la Charité 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie https://www.facebook.com/atelierslagaleriechouette/ [{« type »: « email », « value »: « aurore-jonas@outlook.com »}] Les Ateliers La Galerie Chouette, lieu de création artistique et événementielle hébergent en résidence permanente Aurore de Diamant, artiste plasticienne travaillant l’Or et les matériaux nobles & Jonas Bonus, artiste protéiforme s’exprimant par la photo, les arts graphiques, la danse… et conteur de patrimoine.

Ils invitent régulièrement dans leur lieu des artistes amis pour des expositions et performances inspirées et enrichissantes.

Venez découvrir l’exposition « Instants éternels » commentée par le photographe Jonas Bonus et découvrir ses sources d’inspiration en sa compagnie.

©Jonas Bonus