Rencontre avec l’association Addictions France, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse
Rencontre avec l’association Addictions France, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse dimanche 5 juillet 2026.
Rencontre avec l’association Addictions France Dimanche 5 juillet, 14h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne
Accès libre et gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Une spécialiste des addictions propose des échanges et jeux pour déconstruire les idées reçues sur l’alcool.
Dimanches 3 mai, 7 juin et 5 juillet de 14h à 18h
Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes
Une spécialiste des addictions propose des échanges et jeux pour déconstruire les idées reçues sur l’alcool.
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Rencontre: Lire L’ivresse, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 24 avril 2026
- Copropriété – Visite d’une copropriété rénovée, Copro les Potiers, Toulouse 24 avril 2026
- HÉRAUT & HÉRALDIQUES LE MONDE DES ARMOIRIES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 24 avril 2026
- Soirée Hong Sang-soo, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026
- La Caméra de Claire / Rencontre avec Emmanuel Cano, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026