UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mons-en-Barœul

Rencontre avec l’association SOS Méditerranée, Bibliothèque municipale de Mons en baroeul, Mons-en-Barœul

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Mons en baroeul · Mons-en-Barœul

Rencontre avec l’association SOS Méditerranée, Bibliothèque municipale de Mons en baroeul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de Mons en baroeul
Adresse
2, rue de Normandie, 59370 Mons en Baroeul
Ville
59370 Mons-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur entrée libre sans réservation

Rencontre avec l’association SOS Méditerranée Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Mons en baroeul Nord

Gratuit, sur entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Durant l’après-midi, l’association SOS Méditerranée sera présente pour aborder avec les publics une autre facette de ce carrefour migratoire.

Bibliothèque municipale de Mons en baroeul 2, rue de Normandie, 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320191111 »}]
Un « Samedi, ça me dit ! » dans le cadre des Nuits des bibliothèques 2026 information

SOS Méditerranée

À voir aussi à Mons-en-Barœul (Nord)