Rencontre avec l’association SOS Méditerranée, Bibliothèque municipale de Mons en baroeul, Mons-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Mons en baroeul · Mons-en-Barœul
Informations pratiques
Rencontre avec l’association SOS Méditerranée Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Mons en baroeul Nord
Gratuit, sur entrée libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Durant l’après-midi, l’association SOS Méditerranée sera présente pour aborder avec les publics une autre facette de ce carrefour migratoire.
Bibliothèque municipale de Mons en baroeul 2, rue de Normandie, 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320191111 »}]
Un « Samedi, ça me dit ! » dans le cadre des Nuits des bibliothèques 2026 information
SOS Méditerranée
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