Informations pratiques

Yvetot

Rencontre avec l’auteur Basile Mulciba

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre de Biblis en Folie, venez rencontrer et échanger avec Basile Mulciba, auteur du roman Des vies à bâtir dans lequel il explore la thématique de la reconstruction de la Ville du Havre dans les années d’après-guerre. Rencontre suivie d’une séance de dédicace avec la librairie La Buissonière. .

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13 mediatheque@yvetot-normandie.fr

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English : Rencontre avec l’auteur Basile Mulciba

L’événement Rencontre avec l’auteur Basile Mulciba Yvetot a été mis à jour le 2026-08-06 par Yvetot Normandie Tourisme