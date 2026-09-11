Rencontre avec l’auteur Basile Mulciba Yvetot
vendredi 2 octobre 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Rencontre avec l’auteur Basile Mulciba
9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Dans le cadre de Biblis en Folie, venez rencontrer et échanger avec Basile Mulciba, auteur du roman Des vies à bâtir dans lequel il explore la thématique de la reconstruction de la Ville du Havre dans les années d’après-guerre. Rencontre suivie d’une séance de dédicace avec la librairie La Buissonière. .
9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13 mediatheque@yvetot-normandie.fr
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English : Rencontre avec l’auteur Basile Mulciba
L’événement Rencontre avec l’auteur Basile Mulciba Yvetot a été mis à jour le 2026-08-06 par Yvetot Normandie Tourisme
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