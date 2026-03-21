Rencontre avec l’auteur de bande dessinée, Ersin KARABULUT Médiathèque Françoise Sagan Paris

Ersin Karabulut est un auteur de bande dessinée qui a activement participé aux vingt-cinq dernières années de la tradition de la presse satirique turque,

un héritage qui remonte à plus de cent cinquante ans. Il y a publié des

caricatures et des bandes dessinées, réalisé de nombreuses couvertures

et a été rédacteur en chef du magazine satirique et opposant Uykusuz, dont il est l’un des fondateurs.

Depuis 2016, Karabulut s’est tourné vers la scène européenne de la bande dessinée. Dans la série Journal inquiet d’Istanbul, publiée chez Dargaud, il raconte son propre parcours tout en offrant un regard personnel sur la Turquie d’Erdoğan et sur des transformations politiques et sociales dont

les signes précoces, souvent plus brutaux, sont apparus là, dans un

pays situé aux portes de l’Europe, avant de se répandre dans une grande

partie du monde.

Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre avec l’auteur de bande dessiné, Ersin Karabulut

autour de son livre : « Journal inquiet d’Istanbul ».

Le mardi 21 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

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