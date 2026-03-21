Rencontre avec l’auteur de bande dessinée, Ersin KARABULUT Médiathèque Françoise Sagan Paris
Rencontre avec l’auteur de bande dessinée, Ersin KARABULUT Médiathèque Françoise Sagan Paris mardi 21 avril 2026.
Ersin Karabulut est un auteur de bande dessinée qui a activement participé aux vingt-cinq dernières années de la tradition de la presse satirique turque,
un héritage qui remonte à plus de cent cinquante ans. Il y a publié des
caricatures et des bandes dessinées, réalisé de nombreuses couvertures
et a été rédacteur en chef du magazine satirique et opposant Uykusuz, dont il est l’un des fondateurs.
Depuis 2016, Karabulut s’est tourné vers la scène européenne de la bande dessinée. Dans la série Journal inquiet d’Istanbul, publiée chez Dargaud, il raconte son propre parcours tout en offrant un regard personnel sur la Turquie d’Erdoğan et sur des transformations politiques et sociales dont
les signes précoces, souvent plus brutaux, sont apparus là, dans un
pays situé aux portes de l’Europe, avant de se répandre dans une grande
partie du monde.
Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre avec l’auteur de bande dessiné, Ersin Karabulut
autour de son livre : « Journal inquiet d’Istanbul ».
Le mardi 21 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-22T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
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