Rencontre avec l’auteur et dessinateur Aurel, Médiathèque Jean Lévy, Lille
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille
Informations pratiques
Rencontre avec l’auteur et dessinateur Aurel Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
De 19h à 21h
Aurel est dessinateur de presse, auteur, documentariste français. En 2020, il réalise le film d’animation Josep, César 2021 du meilleur long-métrage d’animation. Avec sa nouvelle bande-dessinée Méditerranée. Histoires d’un continent kaléidoscope parue aux éditions Futuropolis, Aurel nous fait voyager dans le temps et l’espace, l’histoire et la cuisine, pour se demander ce qui signifie être « méditerranéen(ne). Il est l’invité d’honneur des Nuits des bibliothèques lilloises.
Entrée libre
Lille-Centre (Jean Lévy)
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Méditerranée. Histoires d’un continent kaléidoscope
AUREL
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