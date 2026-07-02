Rencontre avec l’auteur et dessinateur Aurel, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Rencontre avec l’auteur et dessinateur Aurel Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

De 19h à 21h

Aurel est dessinateur de presse, auteur, documentariste français. En 2020, il réalise le film d’animation Josep, César 2021 du meilleur long-métrage d’animation. Avec sa nouvelle bande-dessinée Méditerranée. Histoires d’un continent kaléidoscope parue aux éditions Futuropolis, Aurel nous fait voyager dans le temps et l’espace, l’histoire et la cuisine, pour se demander ce qui signifie être « méditerranéen(ne). Il est l’invité d’honneur des Nuits des bibliothèques lilloises.

Entrée libre

Lille-Centre (Jean Lévy)

#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Méditerranée. Histoires d’un continent kaléidoscope

AUREL