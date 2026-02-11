Rencontre avec l’auteur Jérôme Ferrari cote des Cordeliers Romans-sur-Isère
Rencontre avec l’auteur Jérôme Ferrari cote des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 13 mars 2026.
Rencontre avec l’auteur Jérôme Ferrari
cote des Cordeliers Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
11 années que Jérôme Ferrari n’avait pas foulé le sol romanais !
Retrouvailles, donc à la librairie.
cote des Cordeliers Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55
English :
it’s been 11 years since Jérôme Ferrari last set foot on Roman soil!
A reunion at the bookshop.
